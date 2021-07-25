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воскресенье, 25 июля 2021 17:06

Путинские наемники ранили украинского военного

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Путинские наемники ранили украинского военного
На Донбассе получил ранения украинский защитник. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

В результате один украинский военный получил осколочное ранение. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Север".

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военного - средней тяжести.

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О действиях боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По состоянию на 18 июля 2021 года за все время действия режима прекращения огня на Донбассе от обстрелов со стороны российских оккупационных войск погибли 45 украинских военных.

Еще 150 защитников пострадали. Всего за время боевых действий на Донбассе погибли 2705 украинских военнослужащих, еще 10 280 получили ранения.

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Дата
25
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