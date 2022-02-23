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среда, 23 февраля 2022 17:09

Путинские наемники бьют из тяжелого вооружения. Имеем трагические новости

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Путинские наемники бьют из тяжелого вооружения. Имеем трагические новости
Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news/photos

По состоянию на 17:00 23 феврал со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела один украинский воин погиб. Еще оди получивший боевое травмирование, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников вблизи 13 населенных пунктов Луганщины и Донетчины из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, реактивных пехотных огнеметов "Джмиль", БпЛА с применением ВОГ-17, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Горячее всего было около 10 населенных пунктов. 14 раз под огнем оказалась Богдановка, по семь Мариуполь и Южное, пять Марьинка и Новотошковское, по четыре раза Пески, Авдеевка и Светлодарск, трижды Счастье, дважды Попасная.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

За прошедшие сутки, 22 февраля, российские боевики на Донбассе 96 раз нарушили режим прекращения огня. 81 из них с применением тяжелого вооружения.

В результате обстрела погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении, еще пятеро имеют боевое травмирование

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Дата
23
февраля

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