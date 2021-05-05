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среда, 05 мая 2021 08:03

Путинские наемники били из запрещенных калибров и запускали беспилотник

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Путинские наемники били из запрещенных калибров и запускали беспилотник
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Дважды противник открывал огонь у Красногоровки из минометов 120-го калибра и со станковых противотанковых гранатометов, сообщили в штабе ООС.

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Неподалеку Авдеевки российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников с крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Луганское - еще и из гранатометов различных систем. В районе Новолуганского, Зайцево, Шумов, Южного, Железного, Крымского, Торецка и Новгородського был замечен пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на утро 5 мае зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - неподалеку Майорска враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Российская Федерация вновь начнет сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021". Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается "во многих местах".

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Дата
05
мая

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