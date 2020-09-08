Путинские боевики устроили провокацию в Донецкой области

Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности о перемирии.

Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба связал срыв режима прекращения огня на Донбассе с местными выборами

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

СММ ОБСЕ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях после начала перемирия 27 июля.