Путинские боевики устроили провокацию в Донецкой области

За прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности о перемирии.
Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.
СММ ОБСЕ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях после начала перемирия 27 июля.
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