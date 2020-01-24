Путинские боевики ранили нашего военного

3 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Фото: Корреспондент.net

23 января вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

8 обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Талаковка - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин; дважды рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новоселовки Второй - из станковой противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Водяного - с автоматической станковой гранатомета и стрелкового оружия.

3 обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.

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С началом этого периода российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За эти сутки потерь нет.

На оккупированном Донбассе с 1 января по 30 мая начнут вносить пенсионеров в реестр. Люди должны прийти с пакетом документов в так называемый пенсионный фонд, пишут оккупационные СМИ.