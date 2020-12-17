Путин заявил, что наращивать поддержку Донбасса

Кремль будет увеличивать свою поддержку в Донбассе. Фото:скриншот

Россия будет увеличивать свою поддержку боевикам ОРДЛО.

Об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет. Мы даже будем наращивать поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, решение социальных и инфраструктурных вопросов", - сказал Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Если бы хотели отравить, довели бы до конца" - Путин жестко высказался об отравлении Навального

Президент РФ возложил всю ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе на украинскую власть.

Он также намекнул, что президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, потому что оглядывается на крайние националистические силы.

Кремль не хочет пересматривать Минские соглашения без прямого участия боевиков ОРДЛО. Украинская власть не сможет изменить их в одностороннем порядке.