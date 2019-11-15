Путин заверил, что боевики введут полицию в зону разведения, если это сделает Украину

Путин говорит, что оккупанты также введут полицию в зону разведения, если это сделает Украина. Фото: gdb.rferl.org

Если Украина введет на участки разведения сил на Донбассе свою полицию и Нацгвардию, то оккупанты также поставят туда свои формирования.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, передает "Громадське".

"Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования - и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все тоже самое будет сделано со стороны ополченцев" ЛНР "и" ДНР "" , - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия тормозит встречу в "нормандском формате" - Пристайко

Он также вспомнил слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от Минских соглашений.

"О чем мы тогда вообще будем говорить в" нормандском формате "? О чем в нем вообще может идти речь, я не очень понимаю ", - отметил Путин.

Президент России Владимир Путин призвал Украину и боевиков развести войска в Донбассе вдоль всей линии соприкосновения, "чтобы пушки не стреляли".