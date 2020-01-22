Путин тоже там будет: в ОП раскрыли планы Зеленского на визит в Израиль

Зеленский планирует посетить Израиль 23-24 января. Фото: Delo.ua

Владимир Зеленский не планирует зистричатися с Владимиром Путиным во время своего визита в Израиль.

Рабочая поездка запланирована на 23-24 января, пишет пресс служба Офиса президента.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

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В рамках визита Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв пятого Всемирного форума памяти Холокоста.

Он также встретится с израильского коллегой Ривлин и Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля. Проведет встречу со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

Ситуация с обстрелами в Донбассе требует от украинской власти заявлений и действий одновременно. "Может так случиться, что Владимир Зеленский через Андрея Загороднюка решил озвучить изменение линии партии", - говорит в комментарии Gazeta.ua военный эксперт Алексей Арестович.