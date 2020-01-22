Военный эксперт прокомментировал заявление Андрея Загороднюка

Министр обороны Украины не поддерживает полное разведения. Фото: Униан

Ситуация с обстрелами в Донбассе требует от украинской власти заявлений и действий одновременно.

"Может так случиться, что Владимир Зеленський через Андрея Загороднюка решил озвучить изменение линии партии", - говорит в комментарии Gazeta.ua военный эксперт Алексей Арестович.

С четверга по вторник россияне 47 раз обстреляли позиции украинских защитников. Трех убиты и 11 ранены.

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"Должны быть жесткие заявления потому военные возмущены, люди возмущены этой ситуацией. Судя по всему Зеленский не понимает до конца, что не договорится с Путиным и его сторонниками, которые хотят возвращения СССР", - говорит он.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил против официальной позиции президента Владимира Зеленского по разведению на всех участках фронта "Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они имеют разоружаться? На самом деле есть много причин, но основные. это как разные треки, которые не совпадают ", - сказал Загороднюк ..