Албанский глава ОБСЕ обозначил приоритеты своей работы

Для нового председателя ОБСЕ в приоритете закончить войну на Донбассе. Фото Восточный Вариант

Для албанского председателя ОБСЕ приоритетом является урегулирование военного конфликта на Донбассе.

"Содействие мирному урегулированию является первоочередным приоритетом албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году. Именно поэтому я решил начать мой первый официальный визит в должности с Украиной", - заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рама, пишет Укринформ.

Кризис в середине и вокруг Украины назвал самым большим вызовом безопасности нашего государства.

За время своего двухдневного визита действующий председатель ОБСЕ провел встречи с руководителями Украины. Он приветствовал действия власти в направлении обеспечения мира и выполнения Минских договоренностей.

"Нашей целью в первую очередь должно быть обеспечение полного и устойчивого прекращения огня. В 2020 году мы будем пытаться улучшить ситуацию с безопасностью и повседневную жизнь людей, живущих в районах, пострадавших от конфликта", - добавил он.

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После Киева Эди Рама поехал на восток, чтобы непосредственно ознакомиться с ситуацией в регионе.

Он оказался удивлен обновленным КПВВ в Станице Луганской.

"Прекрасная иллюстрация того, чего можно достичь при наличии политической доброй воли, и как улучшение ситуации безопасности и облегчения труда населения идут рука об руку", - сказал он.

К тому же Рама выразил поддержку усилиям новой власти урегулировать военный конфликт с Россией в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

"Возобновление диалога и результаты "нормандского саммита" - это шаги в правильном направлении. Тем не менее еще многое нужно сделать. Это долгий путь к устойчивому миру. Мой Специальный представитель в Украине и в ТКГ, посол Хайди Грау будет изучать, как лучше двигать процесс вперед ", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой вопрос расширения полномочий ОБСЕ. "Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", - сказал глава государства