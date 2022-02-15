Путин прокомментировал обращение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР

Путин заговорил о признании ДНР и ЛНР. Фото: Факты

Путин прокомментировал признание "независимости" ОРДЛО по просьбе Госдумы РФ.

"Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей выполнения Минских соглашений. И мы очень рассчитываем на то, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего ФРГ и Франция, повлияют на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено", – сказал глава государства-агрессора во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером. Германии Олафом Шольцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пусть решение госдуры себе засунут подальше" - в Раде отреагировали на действия Госдумы

Путин также повторил традиционный "кремлевский нарратив" о том, что власти Украины устроили "геноцид" населению отдельных районов Донбасса. Он считает, что просьба Госдумы признать "независимость" ОРДЛО якобы продиктована соответствующим желанием большинства россиян.

15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО.