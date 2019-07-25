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четверг, 25 июля 2019 07:43

Прошли сутки на фронте: боевики почти соблюдают режим тишины

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Прошли сутки на фронте: боевики почти соблюдают режим тишины
За минувшие сутки пророссийские наемники почти не нарушали режима тишины. Фото: kor.ill.in.ua

24 июля вооруженные формирования России, как и ее наемники придерживались режима прекращения огня.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны нет, сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

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Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня. Боевики 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия неподалеку Причепиловка. Обстреляли с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Один военнослужащий получил ранения.

Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.

У предыдущие дни оккупанты и российские наемники почти не нарушили режим прекращения огня. ВСУ соблюдают режим тишины.

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Дата
25
июля

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