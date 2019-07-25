Прошли сутки на фронте: боевики почти соблюдают режим тишины

24 июля вооруженные формирования России, как и ее наемники придерживались режима прекращения огня.
За минувшие сутки потерь с украинской стороны нет, сообщает Операция объединенных сил в Facebook.
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Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня. Боевики 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия неподалеку Причепиловка. Обстреляли с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Один военнослужащий получил ранения.
Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.
У предыдущие дни оккупанты и российские наемники почти не нарушили режим прекращения огня. ВСУ соблюдают режим тишины.
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