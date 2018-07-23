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понедельник, 23 июля 2018 14:35

"Прошла Дебальцево, ехала на встречу к любимому" - поймали инструкторшу боевиков
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Задержали 34-летнюю инструкторшу боевиков
Фото: Нацполиция
Задержали 34-летнюю инструкторшу боевиков
Задержали 34-летнюю инструкторшу боевиков
Задержали 34-летнюю инструкторшу боевиков

На КПВВ Марьинка украинская полиция задержала инструкторшу мотострелкового батальона боевиков.

34-летняя жительница Горловки ехала в Киев на встречу с любимым, сообщил Волновахский отдел полиции.

В 2014 году она осуществляла пропускной режим у администрации оккупированной Горловки, а потом спасала раненых террористов.

"Участница бандфорування объясняет, что имеет высшее образование по менеджменту, но живя в оккупированной Горловке, не смогла найти работу. Именно из-за нехватки средств женщина решила пойти добровольцем в ряды террористов. В марте 2014 году она получила оружие и начала охранять периметр блокпосту, который находился у Горловского администрации. По окончании курсов неотложной медицинской помощи, пошла на фронт в качестве санитарного инструктора минометной батареи первого мотострелкового батальона. Она помогала раненым и даже успела побывать некоторых горячих точках, таких как Дебальцево ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в октябре 2016 санитарка оставила ряды боевиков. Нашла работу в местной больнице, где до сих пор работает оператором компьютерного набора.

Женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

22 июля на КПВВ "Марьинка" при осмотре автомобиля Toyota Corolla обнаружили тайник с документами террористической организации ДНР.

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Дата
23
июля

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