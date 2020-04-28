Производители фальсифицированного спирта финансировали террористов

СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора блокировала финансирование терроризма через масштабное изготовление и реализацию алкогольной продукции.
По сообщению пресс-службы СБУ, группа злоумышленников организовала подпольное производство алкоголя на производственных мощностях в Киевской и Ровенской областях.
Изготовленную продукцию реализовывали по всей территории Украины, в том числе на временно оккупированной. Полученную прибыль злоумышленники направляли на финансирование террористических организаций ЛДНР.
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"Часть соучредителей и фактические бенефициары находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции достоинства. Они скрываются от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ", – говорится в сообщении.
Проводятся обыски по месту расположения подпольных предприятий. Уже обнаружено более 100 тонн спиртовой продукции.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
Работники прокуратуры Донецкой области совместно с Нацполицией и СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили на территории бывшего детского оздоровительного центра огромный тайник с боеприпасами.
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