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вторник, 28 апреля 2020 13:27

Производители фальсифицированного спирта финансировали террористов

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Производители фальсифицированного спирта финансировали террористов
Производители фальсифицированного спирта финансировали террористов. Фото: ssu.gov.ua

СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора блокировала финансирование терроризма через масштабное изготовление и реализацию алкогольной продукции.

По сообщению пресс-службы СБУ, группа злоумышленников организовала подпольное производство алкоголя на производственных мощностях в Киевской и Ровенской областях.

Изготовленную продукцию реализовывали по всей территории Украины, в том числе на временно оккупированной. Полученную прибыль злоумышленники направляли на финансирование террористических организаций ЛДНР.

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"Часть соучредителей и фактические бенефициары находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции достоинства. Они скрываются от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ", – говорится в сообщении.

Проводятся обыски по месту расположения подпольных предприятий. Уже обнаружено более 100 тонн спиртовой продукции.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Работники прокуратуры Донецкой области совместно с Нацполицией и СБУ в Донецкой и Луганской областях обнаружили на территории бывшего детского оздоровительного центра огромный тайник с боеприпасами.

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