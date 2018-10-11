Продвижение ВСУ на Донбассе: Генштаб раскрыл подробности

Украинские бойцы были вынуждены продвигаться вперед в "серой зоне". Фото: БФ "Вернись живым"

Украинские военные заняли "серую зону" на Донбассе, чтобы обезопасить себя от обстрелов террористов.

Продвижение носило тактический характер, рассказал полковник Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх ObozTV.

"Это профессиональные ребята, и они знают, что делают. Есть территории, где, по Минским соглашениям, мы можем находиться. Обычно потребность в продвижении диктуется тем, что мы находимся в невыгодном положении. Например, в населенном пункте.

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Подбираются, прикрываясь населенным пунктом, и нас обстреливают. Военнослужащие планируют определенные действия и улучшают свое положение. И тогда возможности обстреливать у россиян и их наемников уже нет", - сказал полковник.

10 октября Объединенные силы провели зачистку населенного пункта вблизи Волновахи. Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение 4 лет войны оставалось пустым.