Признанием ЛДНР Россия выйдет из Минских соглашений – Кулеба

Украина будет расценивать признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР как выход РФ из Минских соглашений, заявил Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

В случае признания так называемых ДНР и ЛНР, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со "всеми сопутствующими последствиями".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 15 февраля, передает Gazeta.ua.

"О возможном признании Российской думой так называемых ЛДНР. Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании де-факто и де-юре Россия выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров" , – заявил министр.

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В Госдуму России поступило два законопроекта о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых республик. Первый в случае принятия предполагает сразу направить его на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Второй – содержит принятие нескольких ведомств. В случае согласования за него должны снова голосовать российские депутаты. Оба проекта вынесут на голосование Госдумы 15 февраля.