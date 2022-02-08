Принудительный "призыв" украинцев в ряды боевиков: СБУ разоблачила "военкома" ЛНР

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила "военкома" самопровозглашенной ЛНР, который отвечал за принудительный "призыв" украинцев в ряды боевиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 8 февраля.

"Установили личность одного из руководителей так называемого "военкомата ЛНР". Злоумышленник обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2015 году житель оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого "военного комиссариата" ЛНР.

"Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что в должности злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР". В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, которые воевали против Вооруженных сил Украины и обстреливали мирные населенные пункты" отметили в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе получил ранение украинский воин

Также злоумышленник руководил мобилизационной работой. Организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на "военный учет", проводил военные собрания, относил местных жителей к так называемому "резерву народной милиции" ЛНР и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах НЗФ.

Также мужчина осуществлял контроль над уголовным преследованием жителей ОРЛО, "уклонявшихся" от исполнения "военного долга" перед оккупационным режимом.

Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на оккупированной территории. В ближайшее время его объявят в общегосударственный розыск.

Правонарушителю заочно объявили о подозрении по трем уголовным статьям - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в незаконных вооруженных формированиях и нарушение законов и обычаев войны.

Жительнице села Гранитное Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. В течение января 2022 года женщина через мессенджер передавала боевикам ДНР данные о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины в селе и на прилегающей территории.