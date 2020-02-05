Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса

Пенсии в ОРДЛО смогут принимать через посредников. Фото: УНИАН

Жителям оккупированного Донбасса позволят брать пенсии через посредников. Это станет возможно в случае принятия законопроекта №2083-Д.

Закон обязывает посредника иметь документ, заверенный нотариусом, заявила глава комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Такую справку можно будет заверить у нотариуса только на подконтрольной территории. Чиновница добавила, что сейчас, когда посредники снимают пенсии с чужих карточек, это является нарушением закона.

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Механизма выплат украинских пенсий на оккупированном Донбассе нет.

До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 грн.