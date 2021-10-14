Президент присвоил звание Герой Украины двум военным

Полковник Николай Верхогляд (слева) и рядовой Рустам Хамраев / memorybook.org.ua

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц присвоил звание "Герой Украины" двум военным.

В указах отмечается, что они удостоены награды посмертно. Об этом сообщается на сайте "Офиса президента".

Звание погибшим военным присвоили за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Присвоили звание "Герой Украины" с орденом "Золотая Звезда" полковнику Верхогляду Николаю.

Другим указом присвоено звание "Герой Украины" рядовому Хамраеву Рустаму. Боец "Айдара" погиб 17 июня 2014 во время освобождения села Металлист Луганской области.

30 мая этого года от тяжелой формы Covid-19 умер командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии и Герцеговине Николай Верхогляд.