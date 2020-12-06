Президент посетил бойцов на линии фронта в зоне ООС

В Донецкой области президент посетил бойцов на передовой и поблагодарил за службу. Фото: president.gov.ua

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими на передовой, в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области.

Глава государства осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы. Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

Президент почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Он также поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки.

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"Для нас большая честь поблагодарить вас за то, что защищаете границы нашего государства, охраняете нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность семьям военных за то, что они дарят героям уверенность и тепло.

"Хочу поблагодарить от каждого Украинский за то, что защищаете наши жизни. Берегите себя, вы герои. Я благодарен вам", - отметил глава государства.

Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир - инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский в день Вооруженных сил Украины присвоил почетные наименования воинских частей ВСУ. Так, во время торжеств возле Мариинского дворца в Киеве глава государства вручил ленты с названием почетного наименования и боевые знамена командирам частей.