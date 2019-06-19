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среда, 19 июня 2019 17:39

Президент назначил четырех представителей в подгруппах "Минска"

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Президент назначил четырех представителей в подгруппах &quot;Минска&quot;
Зеленский сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам, а других переназначил. Фото: storage1b.censor.net

Четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначил президент Владимир Зеленский.

Представлять Украину в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности будет Богдан Бондарь; Игорь Еремей будет уполномоченным в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, Валерию Лутковскую назначили в рабочую подгруппу по гуманитарным вопросам, а Александра Моцика - в рабочую подгруппу по политическим вопросам, сообщили в указе президента от 19 июня.

Зеленский сменил представителя в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам, а других переназначил.

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Лутковская в 2012-2018-х занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, позже стала программным директором Украинского института по правам человека. Ранее была заместителем министра юстиции и уполномоченной по делам соблюдения Конвенции о защите прав и основных свобод человека.

Украинские военные предупредили о распространении ложной информации о вхождении в Донецк бойцов "Правого сектора" и отдельной механизированной бригады имени Короля Данила. Информационный вброс направлен на дискредитацию подразделения Вооруженных сил Украины. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины.

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Дата
19
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