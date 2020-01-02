Предатели с оккупированных территорий имеют право на две пенсии - Галина Третьякова

Слуга Народу Галина Третьякова считает нарушение Женевских конвенций антироссийскими санкциями. Фото: росзми

Пенсионеры с оккупированных территорий должны получать две пенсии.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции Слуга Народу, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те" пенсии "и" документы ", мы не признаем то, что там происходит. Технически мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией , потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, связь ", - заявила Третьякова в эксклюзивном интервью агентству" Интерфакс-Украина ".

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По ее словам получения пенсий в оккупированном Крыму, или в Донецкой области не является поводом для прекращения выплат Украиной.

"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть здесь бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить здесь поддержку - они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии - разве это имеет разорвать свя связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет! ", - сказала парламентарий.

Третьякова уверена, что выплаты пенсий жителям оккупированных территорий являются антироссийскими санкциями.

"Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила ", - считает Третьякова.

Будут ли получать две пенсии жители подконтрольной украинскому правительству территории, Третьякова не уточнила.

Выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса можно только после деоккупации. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина". "Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что нужно делать, но они также понимают, что одно дело – хотеть что-то сделать, а другая – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сегодня, в нынешней реальности, таких возможностей нет", – говорит Кулеба.