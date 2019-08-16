Правительство разрешило 4 компаниям продавать оружие за границу

Кабинет Министров предоставил право четырем компаниям продавать товаров военного назначения на иностранный рынок.
Также позволил импортировать такие товары потребности производства, сообщает Ukrainian Military Pages.
Соответствующее постановление №706 Кабинет Министров Украины принял 14 августа 2019-го года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для ВСУ отремонтировали 10 танков Т-64БВ
В частности право самостоятельно осуществлять экспорт / импорт военной продукции предоставлено:
ООО "Харьковский машиностроительный завод" ФЭД "- изготовление агрегатов для авиационной техники.
ООО "Радионикс" - занимается разработкой, изготовлением, модернизацией, техническим обслуживанием и ремонтом бортовых радиолокационных системы и оптико-электронного оборудования.
ООО "Украинская бронетехника" - производство специализированной бронированной техники "Варта" и "Новатор, минометов УПИК-82, автомобилей скорой медицинской помощи и полевых кухонь.
ЧАО "Научно-производственное объединение" ПРАКТИКА "- производство военного и специального транспорта семейства" Казак ", бронетранспортеров таустаткування для атомных электростанций.
Министерство внутренних дел Перу приобретет украинский ближнемагистральный самолет Ан-178.
Его изготавливают на государственном предприятии "Антонов".
Комментарии