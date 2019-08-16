Правительство разрешило 4 компаниям продавать оружие за границу

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Его изготавливают на государственном предприятии "Антонов".

ЧАО "Научно-производственное объединение" ПРАКТИКА "- производство военного и специального транспорта семейства" Казак ", бронетранспортеров таустаткування для атомных электростанций.

ООО "Украинская бронетехника" - производство специализированной бронированной техники "Варта" и "Новатор, минометов УПИК-82, автомобилей скорой медицинской помощи и полевых кухонь.

ООО "Радионикс" - занимается разработкой, изготовлением, модернизацией, техническим обслуживанием и ремонтом бортовых радиолокационных системы и оптико-электронного оборудования.

Также позволил импортировать такие товары потребности производства, сообщает Ukrainian Military Pages.

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