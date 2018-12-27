Практически вся "серая зона" под контролем ВСУ - советник Порошенко

"Серая зона" становится украинской. Фото: 24 канал

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные Силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории Донбасса были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", - заявил Бирюков в эфире "Прямого".

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Отметим, время от времени украинские военные в Донбассе вынуждены были проводить операции с занятия некоторых территорий, чтобы лишить террористов возможности осуществлять обстрелы. При этом, как отчитывались в штабе, украинские военные не нарушали минских договоренностей.