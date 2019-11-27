Появились последние новости о ситуации на Донбассе

Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Фото: Prm

На Донбассе в течении суток вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Южного - с РПГ и автоматических гранатометов; вблизи Шумов - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вел огонь по нашим укреплениям у Марьинки", - говорится в сообщении.

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С начала суток один украинский военнослужащий получил боевую травму.

На Донбассе, 23 ноября оккупанты нарушили правила пожарной безопасности на своем складе из-за чего произошел взрыв боеприпасов.