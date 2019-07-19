Посылки с интернет-магазинов не доставляют: как работает почта ДНР

В 2014 году в ДНР на базе закрытой "Новой почты" боевики открыли собственные точки экспресс-доставки "Наша почта". Посылки доставляют в Украину, ЛНР, Россию и аннексированный Крым.

Отделение "Нашей почты" в ДНР. Фото: из открытых источников

Чтобы отправить посылку из Украину в Донецк, нужно отправить пакет в отделение №2 "Новой почты" в город Волноваха. Там их забирает женщина-посредник, переправляет в ОРДО. Ждать товар больше полумесяца. В не оккупированной части Украины доставку оплачивает отправитель, а в ЛДНР или России – получатель.

"Брат из Мариуполя отправлял мне две упаковки лекарств и одну шоколадку. Ждала посылку месяц. Мне позвонили из отделения и попросили взять с собой паспорт и деньги. За доставку отдала 42 гривны", - рассказывает Gazeta.ua Ирина Михайловна из Макеевки.

Оккупационная власть Донецка создала 9 декабря 2014 в помещении "Укрпочты" собственное предприятие – "Почта Донбасса". Ее работу курирует Министерство связи ДНР. В марте 2015 года было открыто почтовое сообщение между ДНР и ЛНР.

Захвачена боевиками "Укрпочта" на территории ДНР в 2018 году начала предоставлять новую услугу – доставку товаров из интернет-магазинов РФ и покупок на китайской интернет-площадке "AliExpress".

Ни один интернет-магазин не отправляет товары в ЛДНР

Ни один интернет-магазин не отправляет товары на неподконтрольную украинской власти территорию. Через это, ДНР идет окольным путем: не указывают реальный адрес получателя, а пишут адрес российский.

"Интернет-магазина нужно указать российский адрес доставки: село Куйбышево Ростовской области Российской Федерации. И уже оттуда товар должен попасть к получателю в ОРДО. Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю предлагают следовать инструкции. На сайте "Почта Донбасса" предлагают детальную схему заказа из Китая и доставку в ДНР", - рассказывает Иван Бойко из Донецка.

Суммарная стоимость товаров в почтовом отправлении не должна превышать 15 тыс. руб. (6214.5 грн. - Gazeta.ua), почтовое отправление не должно содержать более 2-х одинаковых товаров; суммарный вес товаров не должен превышать 10 кг. Пересылается товар не должен находиться в перечне запрещенных к пересылке.

Стоимость доставки от 38 до 112 гривен. Цена зависит от веса посылки.

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