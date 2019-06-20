Посол Украины в знак протеста покинул Межпарламентскую ассамблею православия

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов считает, что разговоров с Россией не может быть, пока идет война и оккупирован Крым. Фото: kavkazplus

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов ушел с выступления президента Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергея Гаврилова, который является депутатом Госдумы России.

Свой поступок аргументировал тем, что вера в бога и война две недопустимые вещи, сообщают в Министерстве иностранных дел

"Я буду комментировать только желание ортодоксальной церкви Украины. Все украинцы хотят собственной церкви, и то, что мы знаем и что получили - это жесткое сопротивление со стороны Москвы", - заявил Игорь Долгов.

На вопрос о том, как он относится к факту, что Россия является председателем Межпарламентской Ассамблеи Православия, Игорь Долгов сказал, что это зависит не только от него.

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"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия. .... Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев ", - заявил Игорь Долгов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий назвал попыткой реванша иск УПЦ МП о незаконности государственной регистрации Православной церкви Украины. Об этом спикер сказал на утреннем заседании парламента 20 июня.