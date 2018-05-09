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среда, 09 мая 2018 17:18

Последний раз общался с семьей в понедельник - назвали имя погибшего сегодня военного

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Последний раз общался с семьей в понедельник - назвали имя погибшего сегодня военного
Военнослужащий 14-й бригады из Нововолынска Олег Пушкарук погиб в результате обстрела утром 9 мая. Фото: "Новинарня"

9 мая около 4:00 в зоне Операции объединенных сил погиб 49-летний Олег Пушкарук - старший сержант 9-й роты 3-й батальонно-тактической группы 14 отдельной механизированной бригады.

Военный лишился жизни в результате обстрела вблизи города Золотое Попаснянского района на Луганщине, сообщает "Новинарня".

Олег Викторович Пушкарук родился 1 февраля 1969 года. Жил в городе Нововолынск Волынской области. В ВСУ ушел в 2015-м. Через год подписал контракт. Личность погибшего подтвердили в военкомате Нововолынска. Официального сообщения еще не получали, говорят.

На погибшего дома ждали жена и двое маленьких детей.

Олег Пушкарук последний раз общался с семьей в понедельник. Рассказывал, что ситуация напряженная.

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Его двоюродный брат Владимир Пушкарук погиб в августе 2014-го в боях за освобождение Иловайская. Оба погибших отличились мужеством и ответственностью, пишет "Волынь".

8 мая и в ночь на 9 мая в зоне Операции объединенных сил продолжалось обострение. Оно привело к потерям с обеих сторон. Один украинский военный погиб в ночь с 8 на 9 мая. Четверо ранены. Со стороны террористов - одного уничтожено и пятеро ранены, сообщал штаб ООС.

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