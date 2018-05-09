Миротворцы помогут Украине вернуть Донбасс - Уолкер

Представитель США Курт Волкер рассказал о важности миротворцев на Донбассе. Фото: Аgenpress

Миротворцы ООН нужны Донбассу, ведь они помогут разблокировать выполнения Минских договоренностей и вернуть Украине оккупированные территории.

Об этом написал представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter-аккаунте.

Он сообщил, что Миротворческая миссия ООН будет помогать наблюдателям ООН эффективно выполнять свою работу, позволит обеспечивать справедливое и надежное поддержание порядка, а также мониторинг местных выборов.

Волкер подчеркнул, что уже несколько стран согласны принять участие в работе миссии при правильных условиях.

"Несколько стран уже предложили внести свой вклад в миссию при правильных условиях. Предложение России по "охранной миссии" сохранит за ней статус-кво, но это дорого им обойдется", - написал он.

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Волкер также написал, что оккупация Донбасса это искусственный конфликт " который наносит вред украинском и русскоязычным с обеих сторон из-за политики правительства России". Ведь только за прошлый год на Донбассе погибли 300 гражданских и 900 военных только с украинской стороны.

В свою очередь украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что миротворцы могут так и не появиться на оккупированном Донбассе, потому что невыгодные всем участникам конфликта. Ведь сейчас Европе, США и России имеют выгодны Минские договоренности - они не дают существенного результата и создают видимость.