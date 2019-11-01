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пятница, 01 ноября 2019 05:48

После деоккупации Донбасса страна-агрессор будет платить Украине репарации - министр инфраструктуры

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После деоккупации Донбасса страна-агрессор будет платить Украине репарации - министр инфраструктуры
Криклий рассказал о деоккупации Донбасса. Фото: Корреспондент

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что после деоккупации Донбасса страна-агрессор должна выплатить Украине репарации, после чего будет проводиться возобновление этого региона.

"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

Ранее сообщалось, что в Министерстве инфраструктуры Украины планируют сделать 4 частные дороги, а также сдать в частную собственность ряд портов, аэропортов и вокзалов.

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