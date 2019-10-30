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среда, 30 октября 2019 11:35

Ряд инфраструктурных объектов в Украине приватизируют

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Ряд инфраструктурных объектов в Украине приватизируют
Верховная Рада приняла закон о концессии (приватизации), за который проголосовало 257 депутатов. Фото: www.prostir.ua

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют сделать 4 частные дороги, а также сдать в частную собственность ряд портов, аэропортов и вокзалов.

В декабре 2019-го закончится прием заявок на приватизацию портов "Ольвия" и "Херсон", сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе.

Следующими в частную собственность передадут порты Мариуполя, Бердянска, Одессы, а также паромного комплекса порта Черноморска. Также государство планирует сделать частными трассы М-06 Львов-Стрый, М-09 Львов-Тернополь, ШЬ-05 Киев-Белая Церковь, М-10 Львов-Краковец.

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"В сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией мы помогаем местным общинам подготовить концессию аэропортов "Херсон", "Черновцы", "Запорожье" и карго терминала в аэропорту "Белая Церковь". Также мы готовим концессионные проекты железнодорожных вокзалов Харькова, Днипра, Хмельницкого, Николаева, Чопа", - отметил Криклий.

По его словам, от приватизации вокзалов государство может получить около $20 млн.

3 октября Верховная Рада приняла закон о концессии (приватизации), за который проголосовало 257 депутатов. 17 октября президент Зеленский этот закон подписал.

Нововведение предусматривает урегулирование условий передачи государственного и коммунального имущества в частную собственность. Депутаты надеются, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность Украины и позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов, в частности портов, аэропортов, дорог.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (как дороги, аэропорты, предприятия) во временное пользование частным предприятиям.

12 сентября в Украине официального объявили конкурсы на концессию первых двух морских портов - "Ольвия" и "Херсон", а 1 октября начали принимать заявки на их концессию от инвесторов.

Министерство инфраструктуры, Укрзализныця и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о старте первого публичной продажи акции компании (IPO).

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Дата
30
октября

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