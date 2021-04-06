"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре

Жители Донбасса рассказали, о чем хотят спросить у Пушилина. Фото: dialog.ua

У жителей оккупированного Донецка спросили, какой вопрос они задали бы главарю местной оккупационной администрации РФ Денису Пушилину.

Исходя из короткого ролика русскоязычного украинского телеканала "Дом", наиболее актуальный вопрос для дончан - "Когда закончится война?" Однако, не зная выборки опрошенных и того, какие ответы оставили для сюжета, говорить об актуальности этого вопроса для большинства в оккупации нельзя.

Одна из жительниц областного центра иронично спросила: "Почему мы так "хорошо" живем?" А другая заявила, что "пенсионеры выживают". Также респонденты хотели, чтобы глава террористической организации ДНР "повысил зарплаты" и "снизил цены".

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"Пошел бы он на х**, этот Пушилин", - лаконично ответил на соответствующий вопрос единственный мужчина в ролике.

Главарь террористов ДНР Денис Пушилин и его жена поехали отдыхать в Сочи. В это время ни один из контрольно-пропускных пунктов на границе с оккупированной Донбассом не работает. Для себя и жены Пушилин заказал билеты в спальном вагоне. Стоимость одного - 5118 руб., 1936 грн. Заработная плата гражданского лица в Донецкой области от 8 до 10 тыс. руб., а боевика от 15 до 20 тыс. Местные жители не могут ездить на отдых из-за нехватки средств.