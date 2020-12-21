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понедельник, 21 декабря 2020 15:09

Одни билеты, как целая пенсия - главарь боевиков ДНР повез жену на море

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Главарь террористов ДНР Денис Пушилин и его жена поехали отдыхать в Сочи.

В это время ни один из контрольно-пропускных пунктов на границе с оккупированной Донбассом не работает, пишет "Радио Свобода".

Для себя и жены Пушилин заказал билеты в спальном вагоне. Стоимость одного - 5118 руб, 1936 грн, - Gazeta.ua. Заработная плата гражданского лица в Донецкой области от 8 до 10 тыс. руб, а боевика от 15 до 20 тыс..

Автор: Радио.Свобода
  Билеты главаря ДНР Дениса Пушилина и его жены
Билеты главаря ДНР Дениса Пушилина и его жены

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Автор: Радио.Свобода
  Билеты главаря ДНР Дениса Пушилина и его жены
Билеты главаря ДНР Дениса Пушилина и его жены

Местные жители не могут ездить на отдых из-за нехватки средств.

Боевики перекрыли КПВВ с Украиной будто потому, что сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Через российскую агрессию, разрушения и обстрелы уехать из оккупированной территории на свободную Украину можно только на автомобиле.

Контрразведка Украины обнародовала видео о работе сотрудника ГРУ России Александра Сазонова.

Его откомандировали в Луганск для организации работы главного управления Генштаба РФ, пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале.

Как оказалось, Сазонов создал из своей штаб-квартиры бордель, где принимал любовниц.

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