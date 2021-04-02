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пятница, 02 апреля 2021 05:27

Оккупанты на Донбассе объявили "призыв" на военную службу

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Оккупанты на Донбассе объявили &quot;призыв&quot; на военную службу
Боевики в Донбассе начали призыв. Фото: Украинская правда

На территории так называемой "ДНР" стартовал "призыв" мужчин на военную службу.

В то же время главари так называемой "ЛНР" начали набор мужчин для "учения военно-учетных специальностей", свидетельствуют "указы" главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Так, на оккупированной части Донецкой области запланировали к 15 июля 2021 призвать 200 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Срок прохождения "службы" - полгода. "Служить" призывники на базе "народной милиции ДНР". После этого им обещают выдать "военный билет".

Похожий "указ" обнародовали и боевики "ЛНР", однако там они объявили не о "призыве" на военную службу, а об "учениях военно-учетных специальностей". Для этого тоже планируют привлечь 200 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, а термин "обучение", как и в "ДНР", составит 6 месяцев. Оно будет проходить на базе "народной милиции ЛНР".

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На Донбассе получил ранение еще один украинский военнослужащий. Его ранили в результате обстрела позиций вблизи Новотошковское.

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