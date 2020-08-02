Посчитали количество нарушений "режима тишины" на Донбассе

ОБСЕ сообщила о количестве взрывов на Донбассе. Фото: Укринформ

С 27 июля к вечеру 31 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения", - говорится в отчете организации.

В субботу наблюдатели насчитали 9 нарушений в Донецкой области и 93 - в Луганской области. Хотя сутками ранее было только одно нарушение.

По состоянию на 19:30 27 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

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Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.