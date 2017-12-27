Порошенко встретился с освобождёнными украинцами

Украинский глава Петр Порошенко встретился с освобожденными из плена ОРДЛО заложниками.

Встреча проходит на Донбассе, передает "Укринформ".

На встрече также присутствовали министр обороны Степан Полторак, омбудсмен Валерия Лутковская, первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

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Освобожденных пленных ожидают в аэропорту в Харькове в течение ближайшего часа. Сообщается, что они должны вылететь из Краматорска. Отмечается, что после торжественной встречи, освобождены пересядут на самолет, прилетевший за ними из Киева и уже в столице они наконец встретятся с родственниками и близкими.