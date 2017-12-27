Порошенко вспомнил пленных Сущенко и Сенцова

"Пусть они услышат нас и знают, что у нас за них болит сердце и мы боремся за их освобождение", - сказал президент.

Мы точно вытащим заложников Сущенко, Сенцова и других, которые находятся в России и Крыма. Международная солидарность и наша решимость является тому залогом.

Так на встрече с освобожденными Украинский героями сказал президент Петр Порошенко.

"Нам важно помнить, что украинские заложники не только продолжают оставаться "на подвале" в Донецке и Луганске, откуда мы их точно вытащим! А там сделаем музей - музей оккупации. Украинские заложники оставляют и в стране-агрессору. Мы будем бороться за то, чтобы и Сущенко, и Сенцов, и все остальные, кто находится в России и на оккупированном Крыму, скорее были освобождены! И международная солидарность и наша решимость является тому залогом", - говорит президент.

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"Пусть они услышат нас и знают, что у нас за них болит сердце и мы боремся за их освобождение", - уверяет Петр Порошенко.

В незаконно удерживаемого Россией Романа Сущенко ухудшается здоровье, сообщали ранее. Адвокаты режиссера Олега Сенцова передают, что их подзащитного беспокоит сердце и ревматизм. Причиной этому являются постоянные этапирования и пребывания в холодных камерах.