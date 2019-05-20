Порошенко вручил Курту Волкеру орден

 
Ексклюзивы
1/5
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 2511
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 999
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1602
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3403
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6633
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66623
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1197
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1494
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2466
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 828
Фото
Все фото
16
12
13
14
5
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
Война не ждет: пока в Киеве инаугурация, на Донбассе воюют танкисты
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Показали, во что превратили автовокзал в Донецке
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Один выстрел - одна цель: как военные выслеживают российских снайперов
Видео
Все видео
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке
Полиция задержала наемника боевиков
Полиция задержала наемника боевиков
На передовой бойцы будут питаться по-новом
На передовой бойцы будут питаться по-новом
Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы
Работа "Азова" на нуле: минометы отряда уничтожили вражеские гаубицы
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 504
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 963
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1863
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9846
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 351
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
понедельник, 20 мая 2019 22:47

Порошенко вручил Курту Волкеру орден

  Комментировать
Порошенко вручил Курту Волкеру орден
Курт Волкер получил орден Ярослава Мудрого 5 степени. Фото: Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5 степени.

"Спасибо Специальному представителю Соединенных Штатов Курт Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США", - написал Порошенко в Facebook.

Порошенко и Волкер пообщались и отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли. Украина должна продолжить следовать курсом европейской и евроатлантической интеграции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США заверили Украину в поддержке

"Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ", - написал Порошенко.

Президент России Владимир Путин указом об упрощенной процедуре выдачи паспортов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей хотел проверить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского "на прочность".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко вручил Курту Волкеру орден». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 1 Просмотров: 1189004
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 84455
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 2 Просмотров: 50313
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 18261
Полторак после отставки взбудоражил Кремль
Полторак после отставки взбудоражил Кремль 1 Просмотров: 18109
Донбасс
В Киеве презентовали военного робота
В Киеве презентовали военного робота Просмотров: 405
Москва заговорила об обмене пленными
Москва заговорила об обмене пленными Просмотров: 7533
Помощь продолжается: ВСУ получили американские радары
Помощь продолжается: ВСУ получили американские радары Просмотров: 387
Оккупанты запретили жителям проходить на украинскую территорию
Оккупанты запретили жителям проходить на украинскую территорию Просмотров: 2187
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
 5 Просмотров: 18270
Больше всего комментируют
11
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
10
Зеленский распускает Раду
5
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
5
Демарш на инаугурации: Зеленскому не отдали честь главы СБУ и ССО
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 35467
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua