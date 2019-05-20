Порошенко вручил Курту Волкеру орден

Курт Волкер получил орден Ярослава Мудрого 5 степени. Фото: Facebook

Пятый президент Украины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру орден Ярослава Мудрого 5 степени.

"Спасибо Специальному представителю Соединенных Штатов Курт Волкеру за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Украиной и США", - написал Порошенко в Facebook.

Порошенко и Волкер пообщались и отметили, что вызовы перед Украиной никуда не исчезли. Украина должна продолжить следовать курсом европейской и евроатлантической интеграции.

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"Вашингтон твердо стоит на позициях противодействия продолжающейся агрессии России, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и необходимости продолжения начатых нами реформ", - написал Порошенко.

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