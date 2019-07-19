Порошенко озвучил план по деоккупации Донбасса и Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 297
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1773
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1017
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2394
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 738
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1080
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 783
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
27
7
13
8
6
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Герои не умирают: простились с погибшим Дмитрием Лисоволом
Герои не умирают: простились с погибшим Дмитрием Лисоволом
Легендарная 93-я бригада &quot;Холодный Яр&quot; вернулась домой с передовой
Легендарная 93-я бригада "Холодный Яр" вернулась домой с передовой
Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге
Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Видео
Все видео
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
ВСУ разгромили штаб боевиков под Горловкой: показали видео точных ударов
ВСУ разгромили штаб боевиков под Горловкой: показали видео точных ударов
Удар перед перемирием на Донбассе: боевики предприняли новую тактику
Удар перед перемирием на Донбассе: боевики предприняли новую тактику
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Глаза войны: показали уничтожение оккупантов под Горловкой
Глаза войны: показали уничтожение оккупантов под Горловкой
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1917
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 252
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
пятница, 19 июля 2019 22:47

Порошенко озвучил план по деоккупации Донбасса и Крыма

1 Комментировать
Порошенко озвучил план по деоккупации Донбасса и Крыма
Фото: "5 канал"

Президент России Путин пытается реализовать в Украине типичный сценарий, который он уже испытал в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье – это сценарий легализации российской оккупации. В этот сценарий вполне вписывается инициатива Кремля выдавать российские паспорта всем жителям Донбасса. Об этом пятый Президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее?".

"Путин абсолютно предсказуем. И действует для реализации своего плана оккупации Украины. Есть направление, по которому он движется шаг за шагом. Первый шаг – предложение выдавать российские паспорта только отдельным категориям украинских граждан, которые проживают на оккупированных территориях. Он видит мощную реакцию нашей власти и мира. Потом, во время избирательных гонок создались условия, когда Путин говорит – мы будем выдавать паспорта теперь уже всем жителям, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Сейчас, поскольку не применяются решительные шаги в ответ, он делает следующий шаг. Паспорта не только на оккупированной территории, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей. Такая же ситуация была в Абхазии. Так же развивалась ситуация в Южной Осетии. Так же развивается ситуация в Приднестровье", – подчеркнул Петр Порошенко, сообщает "5 канал".

"Для чего это делается? Для того, чтобы повторить сценарий Южной Осетии. Якобы под предлогом защиты не просто русскоязычных граждан, как он это делал в Крыму и на Донбассе, а под предлогом защиты граждан Российской Федерации начинается официальное военное вторжение. Легализуется оккупация", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он напомнил, что во время президентской каденции разработал целый ряд мер для противостояния путинским сценариям – это и санкционные шаги, и меры международно-правового регулирования, в том числе и судебного.

"Я предложил это новоизбранному президенту, и сейчас подчеркиваю, что я готов подставить плечо. Но ни в коем случае нельзя делать из этого комиксы, шутить с этим, недооценивать угрозы. Мы должны решительно реагировать – так, как мы среагировали во время агрессии в Керченском проливе. Мы вынуждены были применить чрезвычайные средства. Я сам подписал директиву для подачи в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге. И есть результат – выигрыш Украиной дела против Российской Федерации", – напомнил Петр Порошенко.

"Так же в соответствии с директивами были выиграны дела в Стокгольме против Газпрома. Вчера мы получили решения судов многих государств, которые стали на сторону Украины, которые обеспечат выплату Газпромом более 4 миллиардов долларов. Только такой язык понимает Путин – язык санкций. Россия заплатила высокую цену за агрессию, за санкции, потеряв по оценкам Блумберга 150 млрд долларов США или 10% ВВП", – подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что партия "Европейская Солидарность" имеет четкий план деоккупации Донбасса и Крыма.

"Когда я говорил об освобождении Крыма политико-дипломатическим путем, у нас есть абсолютно четкий план, дорожная карта – что и когда надо делать. У нас есть четкий план по Донбассу – в том числе и по применению миротворцев согласно решению Совбеза ООН. Как, когда, какие страны принимают участие. Когда передается под контроль граница и все такое. Это будет первый шаг к миру на оккупированных землях. И с применением миротворцев – деокупация.

Такая же ситуация и по Крыму. Ведь идея "Крым наш" становится все более токсичной в самой России. Я твердо убежден – это шаги к нашей победе", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко озвучил план по деоккупации Донбасса и Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 40590
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 24852
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 19057
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 18045
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду 9 Просмотров: 15156
Донбасс
Осудили организатора псевдореферендума
Осудили организатора псевдореферендума Просмотров: 334
Боевики на Донбассе не хотят получать российские паспорта
Боевики на Донбассе не хотят получать российские паспорта Просмотров: 864
Военнослужащий объяснил, где кроется "зрада" указа Зеленского
Военнослужащий объяснил, где кроется "зрада" указа Зеленского
 Просмотров: 2142
Исторический центр столицы присваивали пособники оккупантов
Исторический центр столицы присваивали пособники оккупантов Просмотров: 297
Компании "Мотор Січі" финансировали боевиков - СБУ
Компании "Мотор Січі" финансировали боевиков - СБУ Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
9
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
Голосов: 3283
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua