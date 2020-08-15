Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем

Фото: CBN

В с. Новогригорьевка Первая Долинского района Кировоградской обл. 15 августа попрощались со старшим сержантом 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сергеем Поховичем.

Репортаж с похорон подготовило издание CBN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия усиливает агрессию против Украины - Горбулин

"На похороны собралось несколько сотен земляков и боевые побратимы. Сергей Похович на фронте - с 2014 года. Воевал и погиб в подразделении разведки 42-го батальона 57 бригады имени Костя Гордиенко. Возвращался из самых опасных задач, имеет государственные награды", - отмечается в материале.

Он погиб 13 августа утром в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой обл. от ранений, не совместимых с жизнью, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.

Российский оккупант ведет провокационные обстрелы на Донбассе и окапывается в сторону подразделений украинских воинов. Об этом сообщает Операция объединенных сил.