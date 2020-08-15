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суббота, 15 августа 2020 19:54

Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем
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Похоронили погибшего военного
Фото: CBN
Похоронили погибшего военного
Похоронили погибшего военного
Похоронили погибшего военного

В с. Новогригорьевка Первая Долинского района Кировоградской обл. 15 августа попрощались со старшим сержантом 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Сергеем Поховичем.

Репортаж с похорон подготовило издание CBN.

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"На похороны собралось несколько сотен земляков и боевые побратимы. Сергей Похович на фронте - с 2014 года. Воевал и погиб в подразделении разведки 42-го батальона 57 бригады имени Костя Гордиенко. Возвращался из самых опасных задач, имеет государственные награды", - отмечается в материале.

Он погиб 13 августа утром в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой обл. от ранений, не совместимых с жизнью, полученных при подрыве на неизвестном взрывном устройстве. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.

Российский оккупант ведет провокационные обстрелы на Донбассе и окапывается в сторону подразделений украинских воинов. Об этом сообщает Операция объединенных сил.

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Дата
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