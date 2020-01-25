Попрощались с погибшим военным Николаем Сорочуком

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В Луцке попрощались с бойцом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Николаем Сорочук.

Он погиб 22 января на Приазовском направлении от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ, говорится на официальном сайте Луцкого городского совета.

"В верхнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора священнослужители совершили чин отпевания погибшего, после чего на Театральной площади состоялась гражданская панихида. Похоронили героя на Аллее почетных захоронений на городском кладбище в селе Луч", - говорится в сообщении.

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Николай Сорочук родился 23 мая 1997 года в селе Черныж Маневицкого района Волынской обл. Жил в селе Лище Луцкого р-на. В 2015 году получил специальность сварщика. Был призван на срочную службу и подписал трехлетний контракт с 8-м отдельным горно-штурмовым батальоном. 16 декабря 2019 во второй раз заключил контракт на военную службу. Был старшим солдатом, служил в 10-ой отдельной горно-штурмовой бригаде.

У него остались мать и сестра.

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