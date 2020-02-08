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суббота, 08 февраля 2020 19:41

Попрощались с погибшим украинским военным
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В Житомирской области сотни людей простились с погибшим на Донбассе военным
Фото: УНІАН
В Житомирской области сотни людей простились с погибшим на Донбассе военным
В Житомирской области сотни людей простились с погибшим на Донбассе военным

В городе Барановка Житомирской обл. люди попрощались со старшим солдатом Александром Свинцицкий.

Он погиб в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщили в Барановской райгосадминистрации.

Проститься с героем пришли сотни людей.

Солдат погиб 3 февраля вблизи города Золотое Попаснянского р-на Луганской обл. от огнестрельного ранения головы.

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Свинцицкий родился в 1983 году. Попал в армию во время очередной волны мобилизации в 2015 году. После службы неоднократно возвращался в зону проведения операции Объединенных сил на контрактной основе. Последний контракт он изъявил желание подписать летом 2019 года.

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскоими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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