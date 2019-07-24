Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным

С погибшим бойцом 25 бригады Семеном Румыгиным попрощались в Днепре.
Он погиб недалеко от поселка Счастье 21 июля, передает ТСН.
Погибшему был 21 год. Пойти в армию решил сам.
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В День гибели Румыгин возвращался из наблюдательного пункта, когда вдруг раздался взрыв. Предполагают, что сработали мины, заложенные вражескими диверсантами. Семен бросился спасать раненого, и произошел второй взрыв. Оба погибли.
В сети рассказали подробности трагедии на Донбассе 21 июля, когда на взрывном устройстве подорвались 4 бойца Вооруженных сил Украины.
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