Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 1035
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5167
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 540
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3240
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 909
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1783
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1854
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6417
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9531
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3303
Фото
Все фото
5
6
4
4
9
Применят десантников и Силы Специальных Операций: начались масштабные учения
Применят десантников и Силы Специальных Операций: начались масштабные учения
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
На родине Януковича много свежих могил боевиков
На родине Януковича много свежих могил боевиков
Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС
Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
Видео
Все видео
Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным
Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным
"Жалко, как человека. Лучше бы жил" - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко
"Жалко, как человека. Лучше бы жил" - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко
"Холоднояровцы" нажарили свежих "ихтамнетов"
"Холоднояровцы" нажарили свежих "ихтамнетов"
Женщины начали поклоняться мэру от "Оппозиционного блока"
Женщины начали поклоняться мэру от "Оппозиционного блока"
Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов
Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 1017
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 891
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2394
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1116
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1548
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
среда, 24 июля 2019 20:40

Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным

  Комментировать
Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным
Мужчина подорвался на мине. Фото: Facebook

С погибшим бойцом 25 бригады Семеном Румыгиным попрощались в Днепре.

Он погиб недалеко от поселка Счастье 21 июля, передает ТСН.

Погибшему был 21 год. Пойти в армию решил сам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики нарушили "хлебное перемирие"

В День гибели Румыгин возвращался из наблюдательного пункта, когда вдруг раздался взрыв. Предполагают, что сработали мины, заложенные вражескими диверсантами. Семен бросился спасать раненого, и произошел второй взрыв. Оба погибли.

В сети рассказали подробности трагедии на Донбассе 21 июля, когда на взрывном устройстве подорвались 4 бойца Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Попрощались с погибшим Семеном Румыгиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

У киевского горсовета заменили государственный флаг

Князь разбил войско брата

Ученый обнаружил город инков, не могли найти колонизаторы

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 66620
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 57647
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
 Просмотров: 51941
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 35890
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 19414
Донбасс
Применят десантников и Силы Специальных Операций: начались масштабные учения
Применят десантников и Силы Специальных Операций: начались масштабные учения
5
 Просмотров: 666
После проигрыша брата Медведчука в округе пересчитывают голоса
После проигрыша брата Медведчука в округе пересчитывают голоса Просмотров: 1305
"Жалко, как человека. Лучше бы жил" - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко
"Жалко, как человека. Лучше бы жил" - Савченко сделала неожиданное заявление о террористе Захарченко
 Просмотров: 11160
Трех оккупантов разорвало взрывчаткой. Режим тишины почти соблюден
Трех оккупантов разорвало взрывчаткой. Режим тишины почти соблюден Просмотров: 1098
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов
6
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
6
Савченко спалила своє фото у багатті
6
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
5
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
4
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Голосов: 3403
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua