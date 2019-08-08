Попрощались с морпехом Сергеем Шандрой

Фото: Райадминистрация Хмельник

8 августа в Хмельнике Винницкой обл. возле памятника Героям Небесной Сотни торжественно попрощались с погибшим украинским морским пехотинцем Сергеем Шандрой.

Сергей Шандра был 1995 года рождения. Солдат, старший стрелок десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 6 августа в 10.30 в районе села Павлополь Донецкой области от смертельных осколочных ранений.

"Провести воина в последний путь собрались его собратья, родные, знакомые и близкие люди, жители Хмильниччины, военнослужащие, работники организаций, учреждений, служб района и города", - говорится в сообщении райадминистрации.

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Похоронят Сергея Шандра завтра, 9 августа, в родном селе Торчин. Похороны запланированы на 12.00.

Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа во период с 10:20 до 10:30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели по направлению населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.