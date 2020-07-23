Попрощались с морпехом, который умер после ранения

В Южноукраинске похоронили Артема Козия. Фото: "Цензор.нет"

В городе Южноукраинск Николаевской обл. попрощались с погибшим украинским воином Артемом Козием.

Козий был 2001 года рождения. Матрос, военнослужащий 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, сообщает "Суспільне.Миколаїв".

Он умер 21 июля, около 17.00 в мобильном госпитале Мариуполя от тяжелых осколочных ранений полученных утром того же дня в районе с. Павлополь Волновахского р-на Донецкой обл. во время обстрела.

7 часов врачи боролись за его жизнь.

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Артем Козий родился 21 сентября 2001 года в Южноукраинске. В 2020 году окончил Николаевский строительный колледж. Летом этого года поступил на военную службу по контракту.

У него остались родители.

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты матрос Артем Козий. Ему было 19 лет.