Помним: имена всех воинов ООС, погибших в сентябре

Публикуем поименный список погибших в сентябре 2019 защитников Украины. Известно о смерти в боях 13 бойцов.

Самому младшему из погибших был 21 год, самому старшему - 47.

Острой была ситуация 11 сентября, тогда Украина потеряла двух бойцов и один получил ранения в результате которого скончался через две недели в госпитале. 25 сентября было больше обстрелов - 32.

За месяц ранения получили 40 защитников Украины.

1, 6-7, 14-15, 18-19, 21, 28-29 сентября обошлось без раненых, по данным штаба Операции объединенных сил. Российские оккупационные войска нарушали режим тишины 525 раз.

С 21 июля на войне на востоке Украины продолжается хлебное перемирие - бессрочная запрет на любое ведения огня.

1 сентября

Александр Грицаюк

лет 47

родом: жил в городе Христиновка Черкасской области

остались: мать, жена и четверо детей

Умер в областной больнице Днепра.

25 августа попал под минометный обстрел возле города Марьинка Донецкой области, обломки перебили живот, кишечник, порвали ноги и руки.

Сержант 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила. В ноябре ему должно было бы исполниться 48 лет.

2 сентября

Андрей Проценко

лет: 24

родом: из села Бохоники Винницкой области

остались: родители и младшая сестра

Погиб от пули вражеского снайпера в шею вблизи Водяного Волновахского района Донецкой области.

Военнослужащий 138-й радиотехнической бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины, на фронт отправлен в 36-й бригады морской пехоты. 30 сентября Андрей исполнилось бы 25.

4 сентября

Эдуард "Шах" ШАХОВ

лет: 26

родом: из села Долинское Чаплинского района Херсонской области

остались: родители

Погиб в результате ранения грудной клетки от пули снайпера оккупантов на Светлодарск дуге Донецкой области.

Младший сержант, командир отделения в 3-й роте 2-го батальона полка "Азов". На войне с лета 2015 года.

5 сентября

Михаил Ткачишин

лет 30

родом: из Херсона, жил с семьей на Львовщине

остался: родители, жена и 5-летний сын

Погиб от пули российского снайпера неподалеку оккупированной Горловки Донецкой области. Сержант, гранатометчик 53-й механизированной бригады. Служил в ней с апреля этого года.

11 сентября

От пуль снайперов под Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли двое морских пехотинцев. Пытаясь вытащить раненого матроса Линчевского, пулю в голову получил прапорщик Николай Обуховский.

Александр ЛИНЧЕВСКИЙ

лет: 21

родом: из села Матусов Шполянского района Черкасской

остались: родители, братья и сестры

Боец 1-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. После срочной службы подписал контракт. Похоронили парня в родном селе рядом с могилой капитана Сергея Лифаря, 45 лет, который погиб 7 августа 2014-го.

Николай ОБУХОВСКИЙ

лет: 32

родом: из села Большая Мечетня Кривоозерского района Николаевской области

остались: мать, сестра, жена и 2-летняя дочь

Боец 1-го батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского. На фронте воевал с начала войны, участник боев за Дебальцево.

12 сентября

Валерий "Череп" Шатурский

лет 45

родом: из Херсона, жил в Хмельницком

остались: жена и дети

Погиб в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в Донецкой области. Младший сержант, снайпер батальона спецназначения "Донбасс". Служил в нем с 2015 года.

13 сентября

Михаил цимбалист

лет: 34

родом: из села Увисла Гусятинского района Тернопольской области

остались: родители, брат, сестра и жена

Погиб от пули снайпера. Майор 74-го разведывательного батальона Вооруженных сил. Из семьи военных, отец и брат - подполковники. Воевал с 2014 года.

Майор награжден высшей наградой военной разведки Украины - нагрудным знаком "Звезда славы". Похоронили Михаила на Аллее Героев Микулинецкого кладбища в Тернополе.

14 сентября

Максим Кондратюк

лет: 26

родом: из города Красилов Хмельницкой

остались: родители, беременная жена и 3-летняя дочь

Умер в Харьковском военном госпитале. Подорвался на мине 10 сентября.

Старший сержант 8-го отдельного полка спецназначения. Участник антитеррористической операции на Донбассе с 16 мая 2014 года.

17 сентября

Владислав РОЙ

лет: 25

родом: из села Риздвянка Новониколаевского района Запорожской области

остались: мать и младшая сестра

Погиб при обстреле боевиками опорного пункта украинских военных с противотанкового гранатомета вблизи Торецкая в Донецкой области.

Призван в ряды Вооруженных сил в декабре 2018-го. В батальоне "Айдар" 53-й механизированной бригады воевал с марта 2019 года. Служил помощником гранатометчика в 3-й штурмовой роте.

24 сентября

Андрей СТОРОЖУК

лет: 27

родом: из села Педосы Хмельницкого района Винницкой области

остались: жена и 2-летний сын

Погиб от пули снайпера оккупантов неподалеку Марьинки в Донецкой области. Старший солдат 28-й механизированной бригады. На войну впервые попал в 2015-м в качестве добровольца. По возвращении работал водителем в районном военном комиссариате. Опять на фронт ушел в конце 2018 года.

27 сентября

Александр "Чумак" МАРКИВ

лет: 38

родом: из города Обухов Киевской области

остались: родители, жена и 9-летний сын

Погиб от пулевого ранения лица на Светлодарск дуге Донецкой области. Старший лейтенант 4-й бригады оперативного реагирования Национальной гвардии Украины.

На фронте воевал с 2014 года. По вероисповеданию - православный родновер-язычник. Был членом клуба военно-исторической реконструкции "Повстанец". Участник боев в Амвросиевке, Зеленополье, Гранитном.

28 сентября

Владимир "Аджа" АДЖАВЕНКО

лет: 24

родом: из Мариуполя Донецкой области

11 сентября вблизи Песков Ясиноватского района Донецкой области получил сквозное ранение головы от пули российского снайпера. После операции был на аппарате искусственной вентиляции легких. Умер в областной клинической больнице Мечникова в Днепре. Старший сержант 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

- Аджа, покойся Брат. Несколько недель ты боролся за свою жизнь. Но так и не выиграл этот бой со смертью, - написал собрат Николай "Канада" Ворошнов, 34 года, в Facebook.

30 сентября боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции. Целились из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один военный ранен.