"Помни, кто ты": украинцы засыпали Донецк патриотическими открытками

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20 мая в Украине отметили День вышиванки. Украинские патриоты по этому случаю отправили в оккупированный Донецк 8 тыс. открыток.

"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", - сообщает в Facebook "Донбасс Реалии".

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Посылки были отправлены на желтых и голубых воздушных шарах, наполненных водородом, из района Донецкого аэропорта. На открытках написали: "Донбасс - это Украина", "С Украиной в сердце", "Помни, кто ты".

Отделка украинцами одежды вышивкой имеет много общего с другими народами. Даже с азиатскими и африканскими. Им также свойственны крестик, кружок, точечка, черточка, волна и растительный орнамент.