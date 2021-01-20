Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт

Представители ОРДЛО выступили с инициативой отдать Украине гражданских жителей оккупированного Донбасса: женщин, пожилых людей и лиц с болезнями лица.
Контактным с ними лицом нарекли пророссийского политика Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина.
Украина не имеет сильной позиции на переговорах, а поэтому попадает в расставленные РФ ловушки, рассказывает Дмитрий Снегирев сопредседатель общественной организации "Правое дело" в интервью Gazeta.ua
Что это такое за "односторонняя инициатива представителей ОРДЛО"?
Это попытка России перехватить инициативу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Таким образом они пытаются обвинить нас в блокировании процесса обмена и показать свою договороспособность, способность влиять на процессы, происходящие там. Тем более это заявление россиян, показало нам, что именно они управляют этим процессом. Они воспользовались неуклюжей ситуацией, произошедшей в Трехсторонний контактной группе. Этому предшествовали заявления советника украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича по поводу того, что обмен состоится накануне Рождества то есть 25 декабря.
Мы уже говорили о том, что россияне отдают Украине людей накануне дат, которые российской православной церковью считаются религиозными праздниками. Таким образом пытаются показать свою добродетель что мы и увидели из их заявления накануне Крещения. На самом деле эта ситуация сталая и просчитать ее легко - по календарю больших церковных праздников.
Но в процедуре обмена именно с нашей стороны возник хаос: от различных источников раздаются непонятные цифры о количестве людей, которых мы заберем - Кравчук говорит о десяти человек, Арестович - о сотне. Тоже самое касается и заявлений нашего омбудсмена Людмилы Денисовой, которая рассказывает, что в плену находится 252 гражданина Украины в то время, как боевики говорят о 254-х пленных. Мы просто кричим о том, что не располагаем реальным положением дел и ничего не контролируем. Россияне пользуются этим и обвиняют нас в затягивании процесса.
Нам забивают гол на нашем поле - РФ таким образом избегает обвинениях в политизированности процесса обмена. А мы не можем объяснить, что затягивают процесс они. Теперь они могут обвинить нас в том, что мы блокируем обмен и не хотим забирать своих людей.
Пока Арестович кому-то рассказывает, что мы перехватываем инициативу, россияне такими шагами "делают нас в сухую". Используют даже аварии против нас: накануне этого заявления в Луганской области взорвался газопровод. Несколько населенных пунктов остались без газа и РФ обвинила в этом Украины. Они пытаются выставить наше государство неким террористом, в сильные морозы оставила людей без тепла.
В то же время они вышли с предложением некоего "благородного гуманитарного шага". Это очень красивый политический ход.
К сожалению, украинская сторона продемонстрировала полную неготовность к таким политическим ловушкам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты надумали провести новый "референдум" на Донбассе
Для чего они это делают? Кто вообще принимает подобные решения?
Собственно один человек - президент Российской Федерации Владимир Путин. Пытается повысить субъектность своего кума Виктора Медведчука внутри Украины. В свое время его вывели из процесса обмена пленными, что не понравилось РФ. Теперь его представляют как единственного в Украине человека, который может все решить.
То есть Россия создает все условия, чтобы выставить Украину глуповатым, неспособным государством. Сама же из себя РФ делает миротворца.
На этом фоне глупо выглядят заявления Арестовича о том, что освобожденные люди будут проверяться спецслужбами. Это вообще-то сталая практика и она называется карантин. Ее используют все государства - это нормально, правда, умные люди об этом не говорят.
Таким образом полезный идиот Арестович рисует картинку в которой Россия отдает нам людей, а он кричит, что будет сначала проверять пленных и потом возвращать.
Что это за люди, которых хотят вернуть?
Возможно будут и шпионы, но на этот вопрос смогут ответить спецслужбы. Это будут гражданские лица, которые или искусственными обвинениями, или проукраинские взгляды потратили в их тюрем. Особого внимания стоит то, что они настаивают на людях с болезнями.
Российские боевики как людей в плен берут? Спускается из Кремля план - собрать столько-то людей. Это обменный фонд РФ и он сам по себе неисчерпаемый.
Боевики берут этот "план" и просто ловят людей - кого действительно за проукраинские или антироссийские взгляды, а кого за критику оккупантов в соцсетях.
В целом люди, живущие на оккупированных территориях, все заложники. Они в любой момент могут стать заключенными.
Как должен отвечать и вообще поступать в таком случае Украина? То есть представители украинской контактной группы.
На российские инициативы надо отвечать зеркально, а не рассказывать о проверках. Должны заявить, что тоже можем отдать им их боевиков, но в рамках переговорного процесса. Это сможет нивелировать возможный пропагандистский эффект от обмена.
Можем отдать им такое количество боевиков, находящихся у нас под следствием. Но сейчас мы в ситуации, в которой ни одно решение Украины не удовлетворит. То есть если мы даем ту же количество - они заявляют, что были первыми, а не отдаем так начнут кричать, что мы блокируем процесс.
Леонид Кравчук заявляет о том, эти действия и инициативы нарушают переговорный процесс. Простите, а когда РФ вообще-то что-то выполняла? Есть популярная фраза, которую приписывают Бисмарку "Договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой подписаны", так оно правда. Если договариваться с непризнанными республиками - так они никто. Вы сели играть с шулерами, и логично предположить, что они раздают крапленые карты. Чтобы победить нужно принимать максимально неожиданные и нестандартные решения.
Как должны действовать украинские спецслужбы применительно к инициативе Медведчука? Он влезает в процесс без предоставленных на то соответствующих полномочий.
Медведчук возглавлял процесс переговоров официально с 2014 года, он им руководил по 2018 год. Что с этим делать, когда СБУ не отреагировала на его визит по газовым вопросам? Тогда мы могли нарушить уголовное производство.
Более уверен, что СБУ и в этот раз проигнорируют это.
Память украинских воинов, погибшим во время битвы за аэропорт в Донецке, почтил атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине, коммодор Королевских ВМС Тим Вудс. Об этом в среду сообщило британское посольство.
Комментарии