Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 522
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 513
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1647
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 621
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 468
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 729
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1566
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 1044
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 981
Фото
Все фото
5
10
13
3
3
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Видео
Все видео
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1647
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3825
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2133
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6840
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 18
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 17:29

Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт

  Комментировать

Представители ОРДЛО выступили с инициативой отдать Украине гражданских жителей оккупированного Донбасса: женщин, пожилых людей и лиц с болезнями лица.

Контактным с ними лицом нарекли пророссийского политика Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина.

Украина не имеет сильной позиции на переговорах, а поэтому попадает в расставленные РФ ловушки, рассказывает Дмитрий Снегирев сопредседатель общественной организации "Правое дело" в интервью Gazeta.ua

Автор: Апостроф
  Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело". Историк, юрист. Уроженец Луганской области. В 2012 году по инициативе Снегирева праве движения объединились в Блок национальных сил Луганщины.
Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело". Историк, юрист. Уроженец Луганской области. В 2012 году по инициативе Снегирева праве движения объединились в Блок национальных сил Луганщины.

Что это такое за "односторонняя инициатива представителей ОРДЛО"?

Это попытка России перехватить инициативу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Таким образом они пытаются обвинить нас в блокировании процесса обмена и показать свою договороспособность, способность влиять на процессы, происходящие там. Тем более это заявление россиян, показало нам, что именно они управляют этим процессом. Они воспользовались неуклюжей ситуацией, произошедшей в Трехсторонний контактной группе. Этому предшествовали заявления советника украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича по поводу того, что обмен состоится накануне Рождества то есть 25 декабря.

Мы уже говорили о том, что россияне отдают Украине людей накануне дат, которые российской православной церковью считаются религиозными праздниками. Таким образом пытаются показать свою добродетель что мы и увидели из их заявления накануне Крещения. На самом деле эта ситуация сталая и просчитать ее легко - по календарю больших церковных праздников.

Но в процедуре обмена именно с нашей стороны возник хаос: от различных источников раздаются непонятные цифры о количестве людей, которых мы заберем - Кравчук говорит о десяти человек, Арестович - о сотне. Тоже самое касается и заявлений нашего омбудсмена Людмилы Денисовой, которая рассказывает, что в плену находится 252 гражданина Украины в то время, как боевики говорят о 254-х пленных. Мы просто кричим о том, что не располагаем реальным положением дел и ничего не контролируем. Россияне пользуются этим и обвиняют нас в затягивании процесса.

Нам забивают гол на нашем поле - РФ таким образом избегает обвинениях в политизированности процесса обмена. А мы не можем объяснить, что затягивают процесс они. Теперь они могут обвинить нас в том, что мы блокируем обмен и не хотим забирать своих людей.

Пока Арестович кому-то рассказывает, что мы перехватываем инициативу, россияне такими шагами "делают нас в сухую". Используют даже аварии против нас: накануне этого заявления в Луганской области взорвался газопровод. Несколько населенных пунктов остались без газа и РФ обвинила в этом Украины. Они пытаются выставить наше государство неким террористом, в сильные морозы оставила людей без тепла.

В то же время они вышли с предложением некоего "благородного гуманитарного шага". Это очень красивый политический ход.

К сожалению, украинская сторона продемонстрировала полную неготовность к таким политическим ловушкам.

Автор: Соцсети
  Россия загоняет нас в ловушку
Россия загоняет нас в ловушку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты надумали провести новый "референдум" на Донбассе

Для чего они это делают? Кто вообще принимает подобные решения?

Собственно один человек - президент Российской Федерации Владимир Путин. Пытается повысить субъектность своего кума Виктора Медведчука внутри Украины. В свое время его вывели из процесса обмена пленными, что не понравилось РФ. Теперь его представляют как единственного в Украине человека, который может все решить.

То есть Россия создает все условия, чтобы выставить Украину глуповатым, неспособным государством. Сама же из себя РФ делает миротворца.

На этом фоне глупо выглядят заявления Арестовича о том, что освобожденные люди будут проверяться спецслужбами. Это вообще-то сталая практика и она называется карантин. Ее используют все государства - это нормально, правда, умные люди об этом не говорят.

Таким образом полезный идиот Арестович рисует картинку в которой Россия отдает нам людей, а он кричит, что будет сначала проверять пленных и потом возвращать.

Что это за люди, которых хотят вернуть?

Возможно будут и шпионы, но на этот вопрос смогут ответить спецслужбы. Это будут гражданские лица, которые или искусственными обвинениями, или проукраинские взгляды потратили в их тюрем. Особого внимания стоит то, что они настаивают на людях с болезнями.

Российские боевики как людей в плен берут? Спускается из Кремля план - собрать столько-то людей. Это обменный фонд РФ и он сам по себе неисчерпаемый.

Боевики берут этот "план" и просто ловят людей - кого действительно за проукраинские или антироссийские взгляды, а кого за критику оккупантов в соцсетях.

В целом люди, живущие на оккупированных территориях, все заложники. Они в любой момент могут стать заключенными.

Автор: Униан
  Жителями оккупированного Донбасса россияне пополняют обменный фонд
Жителями оккупированного Донбасса россияне пополняют обменный фонд

Как должен отвечать и вообще поступать в таком случае Украина? То есть представители украинской контактной группы.

На российские инициативы надо отвечать зеркально, а не рассказывать о проверках. Должны заявить, что тоже можем отдать им их боевиков, но в рамках переговорного процесса. Это сможет нивелировать возможный пропагандистский эффект от обмена.

Можем отдать им такое количество боевиков, находящихся у нас под следствием. Но сейчас мы в ситуации, в которой ни одно решение Украины не удовлетворит. То есть если мы даем ту же количество - они заявляют, что были первыми, а не отдаем так начнут кричать, что мы блокируем процесс.

Леонид Кравчук заявляет о том, эти действия и инициативы нарушают переговорный процесс. Простите, а когда РФ вообще-то что-то выполняла? Есть популярная фраза, которую приписывают Бисмарку "Договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой подписаны", так оно правда. Если договариваться с непризнанными республиками - так они никто. Вы сели играть с шулерами, и логично предположить, что они раздают крапленые карты. Чтобы победить нужно принимать максимально неожиданные и нестандартные решения.

Как должны действовать украинские спецслужбы применительно к инициативе Медведчука? Он влезает в процесс без предоставленных на то соответствующих полномочий.

Медведчук возглавлял процесс переговоров официально с 2014 года, он им руководил по 2018 год. Что с этим делать, когда СБУ не отреагировала на его визит по газовым вопросам? Тогда мы могли нарушить уголовное производство.
Более уверен, что СБУ и в этот раз проигнорируют это.

Память украинских воинов, погибшим во время битвы за аэропорт в Донецке, почтил атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине, коммодор Королевских ВМС Тим Вудс. Об этом в среду сообщило британское посольство.

Автор: София Староконь
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

В Крыму решили восстановить автономию

На корриде погибли 222 человека

65 стран бойкотировали соревнования в Москве

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 15093
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 10368
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 9648
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 8442
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 7146
Донбасс
Британские дипломаты почтили память украинских киборгов
Британские дипломаты почтили память украинских киборгов Просмотров: 72
Оккупанты надумали провести новый "референдум" на Донбассе
Оккупанты надумали провести новый "референдум" на Донбассе Просмотров: 351
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 2709
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
 Просмотров: 549
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
10
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
Голосов: 10238
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть