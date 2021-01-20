Полезный идиот загоняет Украину в российскую ловушку - эксперт

Представители ОРДЛО выступили с инициативой отдать Украине гражданских жителей оккупированного Донбасса: женщин, пожилых людей и лиц с болезнями лица.

Контактным с ними лицом нарекли пророссийского политика Виктора Медведчука, кума президента России Владимира Путина.

Украина не имеет сильной позиции на переговорах, а поэтому попадает в расставленные РФ ловушки, рассказывает Дмитрий Снегирев сопредседатель общественной организации "Правое дело" в интервью Gazeta.ua

Что это такое за "односторонняя инициатива представителей ОРДЛО"?

Это попытка России перехватить инициативу в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Таким образом они пытаются обвинить нас в блокировании процесса обмена и показать свою договороспособность, способность влиять на процессы, происходящие там. Тем более это заявление россиян, показало нам, что именно они управляют этим процессом. Они воспользовались неуклюжей ситуацией, произошедшей в Трехсторонний контактной группе. Этому предшествовали заявления советника украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича по поводу того, что обмен состоится накануне Рождества то есть 25 декабря.

Мы уже говорили о том, что россияне отдают Украине людей накануне дат, которые российской православной церковью считаются религиозными праздниками. Таким образом пытаются показать свою добродетель что мы и увидели из их заявления накануне Крещения. На самом деле эта ситуация сталая и просчитать ее легко - по календарю больших церковных праздников.

Но в процедуре обмена именно с нашей стороны возник хаос: от различных источников раздаются непонятные цифры о количестве людей, которых мы заберем - Кравчук говорит о десяти человек, Арестович - о сотне. Тоже самое касается и заявлений нашего омбудсмена Людмилы Денисовой, которая рассказывает, что в плену находится 252 гражданина Украины в то время, как боевики говорят о 254-х пленных. Мы просто кричим о том, что не располагаем реальным положением дел и ничего не контролируем. Россияне пользуются этим и обвиняют нас в затягивании процесса.

Нам забивают гол на нашем поле - РФ таким образом избегает обвинениях в политизированности процесса обмена. А мы не можем объяснить, что затягивают процесс они. Теперь они могут обвинить нас в том, что мы блокируем обмен и не хотим забирать своих людей.

Пока Арестович кому-то рассказывает, что мы перехватываем инициативу, россияне такими шагами "делают нас в сухую". Используют даже аварии против нас: накануне этого заявления в Луганской области взорвался газопровод. Несколько населенных пунктов остались без газа и РФ обвинила в этом Украины. Они пытаются выставить наше государство неким террористом, в сильные морозы оставила людей без тепла.

В то же время они вышли с предложением некоего "благородного гуманитарного шага". Это очень красивый политический ход.

К сожалению, украинская сторона продемонстрировала полную неготовность к таким политическим ловушкам.