Британские дипломаты почтили память украинских киборгов

Память украинских воинов, погибшим во время битвы за аэропорт в Донецке, почтил атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине, коммодор Королевских ВМС Тим Вудс. Об этом в среду сообщило британское посольство.

"Вместе с сотрудниками посольства господин Вудс возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

Битва за аэропорт сыграла важную роль в решении Великобритании о начале инструкторской миссии Orbital в феврале 2015 года", - говорится в сообщении.

Автор: @ukinukraine Британцы возложили цветы к Стене памяти на Михайловской площади.

Также в посольстве заявили, что новой вехой в британской поддержке стало проведение в прошлом году учений "Совместные усилия - 2020" с участием 80-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и 16-й десантно-штурмовой бригады Армии Соединенного Королевства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2021 год должен стать последним для "Минска"

Кроме того, недавно британская 12-я бронетанковая пехотная бригада и украинская 93-я механизированная бригада начали совместную программу наставничества в рамках миссии Op Wingman, учась друг у друга и налаживая прочные связи.

Миссия Orbital с тех пор провела подготовку более 20 тыс. военнослужащих при участии британских инструкторов.

16 января в Украине чтят память киборгов - военных и добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Донецкий аэропорт от российских оккупантов. 7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.