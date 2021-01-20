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среда, 20 января 2021 16:27

Британские дипломаты почтили память украинских киборгов

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Память украинских воинов, погибшим во время битвы за аэропорт в Донецке, почтил атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Украине, коммодор Королевских ВМС Тим Вудс. Об этом в среду сообщило британское посольство.

"Вместе с сотрудниками посольства господин Вудс возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

Битва за аэропорт сыграла важную роль в решении Великобритании о начале инструкторской миссии Orbital в феврале 2015 года", - говорится в сообщении.

Автор: @ukinukraine
  Британцы возложили цветы к Стене памяти на Михайловской площади.
Британцы возложили цветы к Стене памяти на Михайловской площади.

Также в посольстве заявили, что новой вехой в британской поддержке стало проведение в прошлом году учений "Совместные усилия - 2020" с участием 80-й десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и 16-й десантно-штурмовой бригады Армии Соединенного Королевства.

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Кроме того, недавно британская 12-я бронетанковая пехотная бригада и украинская 93-я механизированная бригада начали совместную программу наставничества в рамках миссии Op Wingman, учась друг у друга и налаживая прочные связи.

Миссия Orbital с тех пор провела подготовку более 20 тыс. военнослужащих при участии британских инструкторов.

16 января в Украине чтят память киборгов - военных и добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Донецкий аэропорт от российских оккупантов.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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