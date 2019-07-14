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воскресенье, 14 июля 2019 16:51

Показали видео уничтожения четырех боевиков на Донбассе

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Показали видео уничтожения четырех боевиков на Донбассе
Фото: из открытых источников

В сети появилось видео ликвидации четырех террористов Л/ДНР на Донбассе.

Его опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан, "Штирлиц", в Facebook.

"На одном из направлений фронта открыли пункт приема личного состава оккупантов в 200 бригаду. Четверо воинов Дырляндии так сильно спешили, чтобы успеть, и наконец они там. Причем все и сразу, комиссия пройдена", – написал он в описании к видео.

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В июне украинские военные нанесли оккупантам значительных потерь на Донбассе. Российско-оккупационные войска ежедневно провоцировали подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

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